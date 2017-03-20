В Гане школьников завалило деревьями, 20 человек погибли

Инцидент произошел на водопадах Кинтампо, являющихся популярным туристическим местом. Как сообщил представитель национальной пожарной службы, подростки купались, когда начинался шторм, который и повалил деревья.

Они плавали в реке, когда начался шторм и ветер, он выкорчевал несколько деревьев, которые обрушились на некоторых из них

Большинство из школьников — 18 человек — погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице.

Было госпитализировано 11 пострадавших, в том числе представитель администрации школы, сопровождавший подростков в поездке.