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05:37 (мск), источник: РИА Новости

В Гане школьников завалило деревьями, 20 человек погибли

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Не менее 20 старшеклассников погибли после того, как их завалило деревьями во время купания в центральной части Ганы, передает агентство Франс Пресс.

Инцидент произошел на водопадах Кинтампо, являющихся популярным туристическим местом. Как сообщил представитель национальной пожарной службы, подростки купались, когда начинался шторм, который и повалил деревья.

Они плавали в реке, когда начался шторм и ветер, он выкорчевал несколько деревьев, которые обрушились на некоторых из них
Представитель пожарной службы

Большинство из школьников — 18 человек — погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице.

Было госпитализировано 11 пострадавших, в том числе представитель администрации школы, сопровождавший подростков в поездке.

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