В Гане школьников завалило деревьями, 20 человек погибли
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Не менее 20 старшеклассников погибли после того, как их завалило деревьями во время купания в центральной части Ганы, передает агентство Франс Пресс.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Не менее 20 старшеклассников погибли после того, как их завалило деревьями во время купания в центральной части Ганы, передает агентство Франс Пресс.
Инцидент произошел на водопадах Кинтампо, являющихся популярным туристическим местом. Как сообщил представитель национальной пожарной службы, подростки купались, когда начинался шторм, который и повалил деревья.
Они плавали в реке, когда начался шторм и ветер, он выкорчевал несколько деревьев, которые обрушились на некоторых из них
Большинство из школьников — 18 человек — погибли на месте, еще двое скончались позже в больнице.
Было госпитализировано 11 пострадавших, в том числе представитель администрации школы, сопровождавший подростков в поездке.