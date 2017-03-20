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08:14 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми пропал мужчина

Ночью он ушёл из посёлка Химики в сторону микрорайона Гайва и не вернулся.

Мужчину разыскивают родственники и знакомые. Они обратились к пользователям социальной сети с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении молодого человека.

О пропавшем известно, что его зовут Сергей Светлаков. 9 марта ночью он отправился из посёлка Химики в сторону Гайвы. До сих пор место нахождения не известно. Телефон выключен. Родные уже подали в полицию заявление о его пропаже.

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