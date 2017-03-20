В Перми пропал мужчина

Мужчину разыскивают родственники и знакомые. Они обратились к пользователям социальной сети с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении молодого человека.

О пропавшем известно, что его зовут Сергей Светлаков. 9 марта ночью он отправился из посёлка Химики в сторону Гайвы. До сих пор место нахождения не известно. Телефон выключен. Родные уже подали в полицию заявление о его пропаже.