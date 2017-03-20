В Перми пропал мужчина
Ночью он ушёл из посёлка Химики в сторону микрорайона Гайва и не вернулся.
Ночью он ушёл из посёлка Химики в сторону микрорайона Гайва и не вернулся.
Мужчину разыскивают родственники и знакомые. Они обратились к пользователям социальной сети с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении молодого человека.
О пропавшем известно, что его зовут Сергей Светлаков. 9 марта ночью он отправился из посёлка Химики в сторону Гайвы. До сих пор место нахождения не известно. Телефон выключен. Родные уже подали в полицию заявление о его пропаже.