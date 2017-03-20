Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении»
Стали известны подробности убийства директора Роскосмоса в СИЗО
Бракоразводный процесс в РФ, за которым пристально следил мир
Наталья Поклонская снова оказалась в центре громкой истории
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
16Неслабый пол
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
10Освобожденная Пальмира
05:47 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Усолье СКР проводит проверку по факту избиения кадета

Это не первый подобный случай в кадетском корпусе.

В Усолье-Сибирском проводится доследственная проверка по факту избиения воспитанника кадетского корпуса. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел 16 марта. В этот день воспитаннику 8 класса Усольского гвардейского кадетского корпуса были причинены телесные повреждения. Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица доставлен в больницу.

Во время опроса пострадавший пояснил, что находясь на лестнице, почувствовал удар по ногам сзади, от которого упал и ударился головой. Затем кадет попытался встать, но не смог, так как кто-то наступил на его лицо.

Сейчас следователи СКР опрашивают руководство и воспитанников кадетского корпуса, выясняют все обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Олимпийская чемпионка Елена Наймушина скончалась в Красноярске
Шойгу отметил прогресс в российско-японских отношениях
Конгресс США не нашел доказательств связи команды Трампа с РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Трамп раскритиковал поведение Ким Чен Ына
НБУ: российские госбанки на Украине ведут переговоры о продаже
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
Fiat сделал очередную сексуальную рекламу Итальянский Fiat периодически радует нас интересными рекламными роликами. И чаще всего они носят сексуальный подтекст
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь