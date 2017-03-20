В Усолье СКР проводит проверку по факту избиения кадета

В Усолье-Сибирском проводится доследственная проверка по факту избиения воспитанника кадетского корпуса. Об этом «АиФ-Иркутск» сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Инцидент произошел 16 марта. В этот день воспитаннику 8 класса Усольского гвардейского кадетского корпуса были причинены телесные повреждения. Мальчик с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица доставлен в больницу.

Во время опроса пострадавший пояснил, что находясь на лестнице, почувствовал удар по ногам сзади, от которого упал и ударился головой. Затем кадет попытался встать, но не смог, так как кто-то наступил на его лицо.

Сейчас следователи СКР опрашивают руководство и воспитанников кадетского корпуса, выясняют все обстоятельства произошедшего.