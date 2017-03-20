В Усолье СКР проводит проверку по факту избиения кадета
Это не первый подобный случай в кадетском корпусе.
Это не первый подобный случай в кадетском корпусе.
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Инцидент произошел 16 марта. В этот день воспитаннику 8 класса Усольского гвардейского кадетского корпуса были причинены телесные повреждения. Мальчик с закрытой
Во время опроса пострадавший пояснил, что находясь на лестнице, почувствовал удар по ногам сзади, от которого упал и ударился головой. Затем кадет попытался встать, но не смог, так как
Сейчас следователи СКР опрашивают руководство и воспитанников кадетского корпуса, выясняют все обстоятельства произошедшего.