В Пермском крае мошенница украла у знакомых 3,2 миллиона рублей
Женщина занимала деньги якобы на развитие бизнеса, обещая выплачивать процент от дохода.
Женщина занимала деньги якобы на развитие бизнеса, обещая выплачивать процент от дохода.
Жительница Перми занимала у знакомых деньги на развитие бизнеса. На самом деле тратила их по своему усмотрению.
С декабря 2010 года по сентябрь 2015 года 46-летняя женщина предложила шести своим знакомым поучаствовать в развитии своего бизнеса по производству мясной продукции и продаже одежды. За пользование займом она обещала выплачивать 5% от суммы вложенных средств. Знакомые ей поверили и отдали от 140 тыс. до 1,9 млн рублей. На самом деле предприимчивая пермячка никуда вкладывать деньги не собиралась. В общей сложности она присвоила более 3,2 млн рублей.
Дзержинский районный суд города Перми осудил её за мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Она проведёт за решёткой 5 лет и будет обязана возместить причинённый ущерб.