В Пермском крае мошенница украла у знакомых 3,2 миллиона рублей

Жительница Перми занимала у знакомых деньги на развитие бизнеса. На самом деле тратила их по своему усмотрению.

С декабря 2010 года по сентябрь 2015 года 46-летняя женщина предложила шести своим знакомым поучаствовать в развитии своего бизнеса по производству мясной продукции и продаже одежды. За пользование займом она обещала выплачивать 5% от суммы вложенных средств. Знакомые ей поверили и отдали от 140 тыс. до 1,9 млн рублей. На самом деле предприимчивая пермячка никуда вкладывать деньги не собиралась. В общей сложности она присвоила более 3,2 млн рублей.

Дзержинский районный суд города Перми осудил её за мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Она проведёт за решёткой 5 лет и будет обязана возместить причинённый ущерб.