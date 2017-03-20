Две туристки получили травмы в заповеднике «Столбы»

На прошедших выходных сразу две туристки из Красноярска получили травмы, гуляя по заповеднику «Столбы». Пострадавшим понадобилась помощь в эвакуации. Соответствующая информация появилась 20 марта в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель».

Первый несчастный случай произошел около скалы «Ермак». При попытке залезть на скалу женщина повредила ногу. Дойти до кордона самостоятельно она не смогла, поэтому на место происшествия вызвали спасателей. Пострадавшую эвакуировали на носилках и передали врачам скорой помощи.

Второй инцидент также произошел 19 марта недалеко от сервисного центра на «Столбах».

«Гражданка повредила ногу. Требуется эвакуация до кордона “Лалетино”. Пострадавшая эвакуирована и передана бригаде скорой медицинской помощи. Спасен 1 человек», — уточняется в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обе красноярки серьезно не пострадали.