Жителя Пермского края осудили за нападение на полицейского
Пьяный мужчина ударил сотрудника полиции ногой по голове.
Пьяный мужчина ударил сотрудника полиции ногой по голове.
Жителя Соликамска осудили за нападение на полицейского. В августе 2016 года нетрезвый мужчина набросился на сотрудника полиции в дежурной части. 33-летний дебошир ударил его по голове ногой. Удар был настолько сильным, что полицейский получил сотрясение головного мозга.
Суд признал нападавшего виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Мужчина проведёт в колонии общего режима 4 года, сообщили в Соликамской городской прокуратуре.