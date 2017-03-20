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08:11 (мск), источник: АиФ Прикамье

Жителя Пермского края осудили за нападение на полицейского

Пьяный мужчина ударил сотрудника полиции ногой по голове.

Жителя Соликамска осудили за нападение на полицейского. В августе 2016 года нетрезвый мужчина набросился на сотрудника полиции в дежурной части. 33-летний дебошир ударил его по голове ногой. Удар был настолько сильным, что полицейский получил сотрясение головного мозга.

Суд признал нападавшего виновным в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Мужчина проведёт в колонии общего режима 4 года, сообщили в Соликамской городской прокуратуре.

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