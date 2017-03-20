В Новосибирске автобус-«трансформер» оставил дверь на остановке

Во время ожидания пассажиров у автобуса № 29 выпала дверь на остановке «Петроградская». Очевидцы выложили видео в группе «Инцидент».

Судя по кадрам, дверь у общественно транспорта перекосило, но водитель этого не заметил и продолжил попытки её закрыть. В результате её перекосило, а потом дверь выпала наружу. Предусмотрительные свидетели произошедшего отошли подальше, когда поняли, что с транспортом что-то не так. Только поэтому никто не пострадал.

Один пассажир вышел и попытался вставить её на место, но у него ничего не вышло.