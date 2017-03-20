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06:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Паводок угрожает мосту в Приморье

Из-за возможных паводковых вод вызывает опасение устойчивость моста в селе Улитовка Уссурийского городского округа в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Как пояснили информационному агентству в пресс-службе Уссурийского городского округа (УГО), 18 марта выездная комиссия обследовала данный объект. В ее состав вошли директор краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора, первый заместитель главы администрации УГО Сергей Ефремов, и представители администрации УГО и специалисты ОАО «Примавтодор».

«Власти Уссурийского городского округа сообщили, что данный объект, за содержание которого отвечает краевая администрация, требует срочного ремонта. В ходе обследования было установлено, что сам мост находится в удовлетворительном состоянии, а вот подъездные пути к нему — нет. Подрядная организация ОАО “Примавтодор” примерно в течение четырех дней произведет необходимые ремонтные работы. В начале мая, с наступлением плюсовых температур, запланировано асфальтирование моста», — говорится в сообщении.

Опора около подъездных путей существенно подмыта, там частично осыпался грунт. Под мостом протекает ручей, сейчас идет таяние снега, и грунт уходит. Планируется, что будут демонтированы старые и установлены новые плиты подъездных путей, установлена подпорная стена, затем пройдет засыпка грунтом.

«В целях безопасности населения были выставлены дополнительные дорожные знаки ограничения скорости и допустимой массы транспортных средств. По мосту разрешено передвигаться автомобилям весом не более пяти тонн. Сейчас там работает пост ГИБДД», — говорится в сообщении.

В селе Улитовка проживает 50 детей школьного возраста. На занятия в село Пуциловка их возит школьный автобус.

«Учитывая, что ремонтные работы будут организованы на рабочей неделе, для учащихся Пуциловской школы каникулы начнутся на неделю раньше. Это не нанесет ущерб учебному процессу», — говорится в сообщении.

В селе Улитовка на сегодня проживает 315 человек, там расположены 62 дома.

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