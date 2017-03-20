Трое человек пострадали в ДТП с фурой на трассе М-53
Пострадавших доставили в больницу.
Пострадавших доставили в больницу.
В Красноярском крае на 793 км трассы М-53 «Байкал» водитель автомобиля Chevrolet Niva столкнулся с фурой. В результате происшествия пострадали двое пассажиров и водитель легковой машины. Авария произошла 19 марта в первой половине дня. Информацию подтвердили в
В ведомстве пояснили, что автомобиль Chevrolet Niva под управлением 75-летнего водителя совершил резкий поворот. В этот момент его протаранил грузовик, который ехал во втором ряду.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.