Трое человек пострадали в ДТП с фурой на трассе М-53

В Красноярском крае на 793 км трассы М-53 «Байкал» водитель автомобиля Chevrolet Niva столкнулся с фурой. В результате происшествия пострадали двое пассажиров и водитель легковой машины. Авария произошла 19 марта в первой половине дня. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве пояснили, что автомобиль Chevrolet Niva под управлением 75-летнего водителя совершил резкий поворот. В этот момент его протаранил грузовик, который ехал во втором ряду.

Из-за сильного удара травмы получили водитель, 43-летняя пассажирка машины и 10-летний ребенок, который был пристегнут с помощью удерживающего устройства. Водитель фуры в аварии не пострадал, уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.