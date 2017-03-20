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06:56 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Трое человек пострадали в ДТП с фурой на трассе М-53

Пострадавших доставили в больницу.

В Красноярском крае на 793 км трассы М-53 «Байкал» водитель автомобиля Chevrolet Niva столкнулся с фурой. В результате происшествия пострадали двое пассажиров и водитель легковой машины. Авария произошла 19 марта в первой половине дня. Информацию подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

В ведомстве пояснили, что автомобиль Chevrolet Niva под управлением 75-летнего водителя совершил резкий поворот. В этот момент его протаранил грузовик, который ехал во втором ряду.

Из-за сильного удара травмы получили водитель, 43-летняя пассажирка машины и 10-летний ребенок, который был пристегнут с помощью удерживающего устройства. Водитель фуры в аварии не пострадал, уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

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