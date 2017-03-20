В Омске водители устроили драку посреди дороги
В соцсетях обсуждают драку двух водителей на улице Берко Цемента, что в Октябрьском округе Омска. Ролик с потасовкой выложил очевидец.
В соцсетях обсуждают драку двух водителей на улице Берко Цемента, что в Октябрьском округе Омска. Ролик с потасовкой выложил очевидец.
На кадрах видно, как двое парней на кулаках выясняют отношения у брошенных на проезжей части машин.
Официальная причина произошедшего пока не известна. Но в соцсетях предположили, что таким образом водители решили выяснить, кто виноват в ДТП.