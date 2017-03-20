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07:02 (мск), источник: СуперОмск

В Омске водители устроили драку посреди дороги

В соцсетях обсуждают драку двух водителей на улице Берко Цемента, что в Октябрьском округе Омска. Ролик с потасовкой выложил очевидец.

На кадрах видно, как двое парней на кулаках выясняют отношения у брошенных на проезжей части машин.

Официальная причина произошедшего пока не известна. Но в соцсетях предположили, что таким образом водители решили выяснить, кто виноват в ДТП.

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