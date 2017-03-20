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08:05 (мск), источник: VN.ru

Молодой мужчина разбился насмерть после падения с 18-го этажа

26-летний мужчина разбился на смерть после падения с 18-го этажа в Кировском районе Новосибирска. По факту гибели человека СКР проводит проверку.

Трагический инцидент произошел вечером 19 марта на улице Костычева, 74/1. Около 19.20 с верхнего этажа 18-этажного дома выпал молодой мужчина.

— Установлено, что мужчина выпал с высоты 18-го этажа, с лестничного марша. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Его личность установлена, это житель Новосибирска 1991 года рождения. Дело передано в Следственный комитет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Несколько попыток самоубийства предотвратили этой зимой спасатели в Новосибирске. В начале марта молодого человека очевидцы удерживали на балконе 17-го этажа общего пользования до прибытия спецслужб, после чего ему помогли спуститься вниз. А в декабре на балконе 14-этажного дома в Дзержинском районе спасатели с помощью переговоров сумели приблизиться к парню, после чего заключили его в наручники. Разбирались с ситуацией в полицейском участке.

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