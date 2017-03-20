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08:04 (мск), источник: СуперОмск

Омичей напугали огромные сосульки на доме в центре Омска

Снимки опасных сосулек появились в соцсетях. Судя по фото, они находятся на доме по ул. Карла Маркса, 8.

Как отмечает автор фото, некоторые из сосулек уже успели рухнуть вниз.

Один из омичей в комментариях отметил, что раньше жители подобных домов сами сбивали сосульки, чтобы они ни на кого не упали. Теперь же все ждут специальной службы. Другой житель Омска, в свою очередь, заметил, что сосульки не начнут убирать до тех пор, пока они кого-нибудь не травмируют.

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