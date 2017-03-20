Омичей напугали огромные сосульки на доме в центре Омска

Как отмечает автор фото, некоторые из сосулек уже успели рухнуть вниз.

Один из омичей в комментариях отметил, что раньше жители подобных домов сами сбивали сосульки, чтобы они ни на кого не упали. Теперь же все ждут специальной службы. Другой житель Омска, в свою очередь, заметил, что сосульки не начнут убирать до тех пор, пока они кого-нибудь не травмируют.