Омичей напугали огромные сосульки на доме в центре Омска
Снимки опасных сосулек появились в соцсетях. Судя по фото, они находятся на доме по ул. Карла Маркса, 8.
Снимки опасных сосулек появились в соцсетях. Судя по фото, они находятся на доме по ул. Карла Маркса, 8.
Как отмечает автор фото, некоторые из сосулек уже успели рухнуть вниз.
Один из омичей в комментариях отметил, что раньше жители подобных домов сами сбивали сосульки, чтобы они ни на кого не упали. Теперь же все ждут специальной службы. Другой житель Омска, в свою очередь, заметил, что сосульки не начнут убирать до тех пор, пока они