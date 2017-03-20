Директор в Хабаровске зарабатывала на «мертвых душах»

Бывших директора и заместителя по хозяйственной части одного из образовательных учреждений, подозреваемых в хищении более 810 тысяч рублей, задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Советско-Гаванскому району.

В ходе расследования было установлено, что 55-летняя бывшая директор образовательного учреждения совместно со своей подельницей, 55-летней заместителем по хозяйственной работе, оформляла фиктивные документы о трудоустройстве на работу своих знакомых и получали за них заработную плату. Фактически трудоустроенные граждане своих обязанностей не исполняли. Около 810 тысяч рублей похитили злоумышленницы.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей, составляет наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения — подписка о невыезде.