В Новосибирске на службе МО состоял судимый наркодиллер

Максим Паневин ранее был судим по статьям о мошенничестве, и приобретении, хранении, перевозке и переработке наркотиков. Он скрыл свое криминальное прошлое и устроился в Министерство обороны, а также вошёл в команду пожарных одной из воинских частей области.

«Паневин выступал наркозависимым гражданским служащим, и посредником, между военнослужащими срочниками и наркоторговцами,» — рассказали в группе «АСТ-54».