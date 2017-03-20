В Новосибирске на службе МО состоял судимый наркодиллер
Его осудили на 4 года и 6 месяцев.
Его осудили на 4 года и 6 месяцев.
Максим Паневин ранее был судим по статьям о мошенничестве, и приобретении, хранении, перевозке и переработке наркотиков. Он скрыл свое криминальное прошлое и устроился в Министерство обороны, а также вошёл в команду пожарных одной из воинских частей области.
«Паневин выступал наркозависимым гражданским служащим, и посредником, между военнослужащими срочниками и наркоторговцами,» — рассказали в группе «АСТ-54».
Его незаконная деятельность вскоре заинтересовала ФСБ России по Центральному военному округу. Во время контрольной покупки наркотических веществ мужчина задержан с поличным.
У него на досмотре изъяли 0,271 грамм синтетических наркотиков, а 188 грамм нашли у Паневина дома.
Кировский районный суд города его виновным в трёх подобных эпизодах. Теперь мужчине предстоит провести 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.