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07:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске на службе МО состоял судимый наркодиллер

Его осудили на 4 года и 6 месяцев.

Максим Паневин ранее был судим по статьям о мошенничестве, и приобретении, хранении, перевозке и переработке наркотиков. Он скрыл свое криминальное прошлое и устроился в Министерство обороны, а также вошёл в команду пожарных одной из воинских частей области.

«Паневин выступал наркозависимым гражданским служащим, и посредником, между военнослужащими срочниками и наркоторговцами — рассказали в группе «АСТ-54».

Его незаконная деятельность вскоре заинтересовала ФСБ России по Центральному военному округу. Во время контрольной покупки наркотических веществ мужчина задержан с поличным.

У него на досмотре изъяли 0,271 грамм синтетических наркотиков, а 188 грамм нашли у Паневина дома.

Кировский районный суд города его виновным в трёх подобных эпизодах. Теперь мужчине предстоит провести 4 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.

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