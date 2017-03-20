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08:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

В Алматы перекрывают дороги в горы из-за опасности схода лавин

Спасатели предупреждают об опасности снежных лавин в горах Алматы.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Доступ туристов в горы ограничивается из-за вероятности схода лавин в Алматы, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям города.

В связи с выпадением интенсивных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской области в период 20—21 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

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«В связи с чем ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу “Медео — Шымбулак”, “ГЭС-1-БАО”. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин», — проинформировали в ведомстве.

Жителей, гостей и туристов города просят воздержаться от походов в горы.

В минувшую субботу произошел самопроизвольный сход снежной лавины в бассейне реки Киши.

Лавины в этом году уже унесли восемь жизней в Казахстане.

17 февраля в ущелье Коксай в Жамбылской области сошла снежная лавина, накрыв военнослужащих горно-егерского полка войсковой части 91678, проводивших плановые занятия по боевой подготовке. Погибли семь военнослужащих: старший лейтенант, три младших сержанта, ефрейтор и два рядовых контрактной службы. Спасены 16 военнослужащих.

Ранее, 7 февраля, во время Универсиады в Алматы погиб российский технический судья Алексей Белослудцев, катаясь на необорудованном склоне с нетронутым снегом и спровоцировав тем самым сход лавины.

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