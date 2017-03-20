В Алматы перекрывают дороги в горы из-за опасности схода лавин
Спасатели предупреждают об опасности снежных лавин в горах Алматы.
Спасатели предупреждают об опасности снежных лавин в горах Алматы.
АСТАНА, 20 мар — Sputnik. Доступ туристов в горы ограничивается
В связи с выпадением интенсивных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской области в период
«В связи с чем ограничивается доступ туристов и выставляются блок посты на автодорогу “Медео — Шымбулак”, “ГЭС-1-БАО”. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны
Жителей, гостей и туристов города просят воздержаться от походов в горы.
В минувшую субботу произошел самопроизвольный сход снежной лавины в бассейне реки Киши.
Лавины в этом году уже унесли восемь жизней в Казахстане.
17 февраля в ущелье Коксай в Жамбылской области сошла снежная лавина, накрыв военнослужащих
Ранее, 7 февраля, во время Универсиады в Алматы погиб российский технический судья Алексей Белослудцев, катаясь на необорудованном склоне с нетронутым снегом и спровоцировав тем самым сход лавины.