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07:51 (мск), источник: Newslab.ru

Об опасности нового вируса гриппа предупреждают врачи

За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В.

Источник: РИА "Новости"

В Россию идет грипп с тяжелыми осложнениями, рассказала главный санитарный врач России Анна Попова интервью программе «Итоги недели» на НТВ.

Несмотря на то, что эпидемический сезон гриппа заканчивается и уровень заболеваемости снижается, главный санитарный врач попросила не расслабляться. «За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен (т.е. менее заразен), он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую», — пояснила Анна Попова.

Осложнения этот тип гриппа может дать на нижние дыхательные пути, вызвав бронхит и пневмонию. Главный санитарный врач рекомендовала при первых симптомах обращаться к врачу.

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