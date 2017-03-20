СК выясняет причины гибели 15-летнего мальчика в Челябинске
ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, РИА ФедералПресс. В минувшую субботу, 18 марта, в Тракторозаводском районе Челябинска нашли труп 15-летнего школьника, сообщает
ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта, РИА ФедералПресс. В минувшую субботу, 18 марта, в Тракторозаводском районе Челябинска нашли труп 15-летнего школьника, сообщает
Тело мальчика с травмами, характерными для падения с высоты, обнаружили днем возле недостроенного здания на территории больницы.
По предварительной информации, подросток скончался от падения на бетонную плиту. Следственные органы организовали проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.
По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Кроме того, будет дана