Иномарка загорелась на трассе под Южноуральском

Возгорание произошло в воскресенье, 19 марта, около 13.30 на дороге, ведущей в Южноуральск. Автомобиль Opel задымился на ходу, но водитель успел остановиться на обочине и покинуть машину. В считаные минуты иномарка была уничтожена огнем.

Автомобилисты, ехавшие по трассе в Увельском районе (Челябинская область), стали очевидцами пожара — иномарка выгорела за считаные минуты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Пожарные прибыли на место через семь минут. В тушении принимали участие 10 человек и две единицы техники», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. Никто из людей не пострадал.