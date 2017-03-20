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08:19 (мск), источник: VLADNEWS

В Партизанском районе Приморья обнаружены источники заразной свинины

Проблема безопасности свинины не теряет остроту для юга края.

В Приморье обнаружены источники заразной свинины: грубые нарушения санитарии на двух фермах в Партизанском районе привели к тому, что мясо стало опасным для здоровья людей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

Так, в лаборатории было установлено, что в двух партиях свинины (около 70 килограммов каждая) бактериальная обсемененность превышает максимально допустимые значения в 26 и 32 раза. При этом во второй партии были обнаружены и бактерии группы кишечной палочки.

Напомним, в первой половине марта еще на одном свиноводческом предприятии Партизанского района края была обнаружена жуткая картина в бойне. о соблюдении санитарных норм там и речи не шло.

Также приморцы жалуются в надзорное ведомство и на торговцев мясом которые держат свой товар в буквальном смысле слова в грязи.

А в краевом центре почти год не могут сладить с пенсионеркой из поселка Ярославский, торгующей тухлым мясом во дворе одного из жилых домов.

Необходимо отметить, что с наступлением тепла увеличилось количество сообщений о перевозке мяса при нарушениях температурного режима: многие предприниматели экономят на установке рефрижераторов в рабочих автомобилях.

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