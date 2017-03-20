Перевозчик туши амурского тигра осуждён в Приморье

Осуждён местный житель Надеждинского района, который занимался незаконной перевозкой туши амурского тигра. Прокуратура Приморского края сообщает, что эту тушу мужчина нашел в районе автомобильного рынка на выезде из Уссурийска.

Мужчина передал тушу зверя своему приятелю на следующий день, который решил хранить ее в рефрижераторной установке, где она и была обнаружена сотрудниками. Суд назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы десяти процентов, после признания подсудимого виновным. Уголовное дело было выделено в отдельное производство в отношении приятеля мужчины, хранившего части животного в рефрижераторной установке.