Перевозчик туши амурского тигра осуждён в Приморье
Приговор о незаконной перевозке туши и частей тела амурского тигра вынесен жителю Приморья, сообщает ИА «Дейта».
Приговор о незаконной перевозке туши и частей тела амурского тигра вынесен жителю Приморья, сообщает ИА «Дейта».
Осуждён местный житель Надеждинского района, который занимался незаконной перевозкой туши амурского тигра. Прокуратура Приморского края сообщает, что эту тушу мужчина нашел в районе автомобильного рынка на выезде из Уссурийска.
Мужчина передал тушу зверя своему приятелю на следующий день, который решил хранить ее в рефрижераторной установке, где она и была обнаружена сотрудниками. Суд назначил наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы десяти процентов, после признания подсудимого виновным. Уголовное дело было выделено в отдельное производство в отношении приятеля мужчины, хранившего части животного в рефрижераторной установке.