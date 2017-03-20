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08:20 (мск), источник: АиФ Челябинск

15-летняя пассажирка пострадала в столкновении иномарок на Южном Урале

Один из автомобилей выехал на встречную полосу.

Девочка-подросток и водитель иномарки пострадали в столкновении двух автомобилей на дороге Бишкиль-Варламово, сообщают в ГИБДД Чебаркуля.

Аварию на территории Чебаркульского района зафиксировали около 15 часов 18 марта. По данным полицейских, водитель Hyundai не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, по которой в это время двигался BMW-730. В результате с травмами госпитализировали 48-летнего водителя второго автомобиля. 15-летней пассажирке Hyundai, которую от серьёзных повреждений спас пристёгнутый ремень, рекомендовано амбулаторное лечение.

Напомним, ранее в Металлургическом районе Челябинска в аварии пострадала семья с 4-летним ребёнком, родителей девочки зажало в помятой машине.

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