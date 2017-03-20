15-летняя пассажирка пострадала в столкновении иномарок на Южном Урале
Один из автомобилей выехал на встречную полосу.
Один из автомобилей выехал на встречную полосу.
Аварию на территории Чебаркульского района зафиксировали около 15 часов 18 марта. По данным полицейских, водитель Hyundai не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, по которой в это время двигался BMW-730. В результате с травмами госпитализировали 48-летнего водителя второго автомобиля. 15-летней пассажирке Hyundai, которую от серьёзных повреждений спас пристёгнутый ремень, рекомендовано амбулаторное лечение.
Напомним, ранее в Металлургическом районе Челябинска в аварии пострадала семья с 4-летним ребёнком, родителей девочки зажало в помятой машине.