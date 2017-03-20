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08:18 (мск), источник: СуперОмск

Супруги Унуковичи, укравшие 15 млн на аферах с квартирами, получили 11 лет колонии

Приговор, вынесенный еще в декабре, вступил в законную силу.

В декабре 2016 года Первомайский райсуд Омска признал бывшего инспектора ГИБДД Ивана Унуковича и его жену Екатерину виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил Ивана Унуковича к 7 годам, его жену — к 4 годам исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что с мая по август 2014 года супруги размещали в интернете объявления о продаже квартир в строящемся доме по низкой цене. При заключении договоров купли-продажи одни участники группы представлялись собственниками продаваемых квартир, другие играли роль представителей организации-застройщика, иногда при заключении договоров присутствовал Иван Унукович в полицейской форме, создавая иллюзия законности сделки.

Потерпевшие отдавали за квартиры суммы от 1,6 до 2,1 млн рублей, а позднее узнавали что квартиры фактически принадлежали застройщики и после ввода дома в эксплуатацию были проданы другим людям.

Действиями мошенников потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 15 млн рублей.

В марте и ноябре 2016 года суд приговорил двух соучастников супружеской пары к 3,5 годам и 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в отношении Унуковичей был обжалован стороной защиты, а также одним из пострадавших. Но судебная коллегия по уголовным делам Омского облсуда признала назначенное наказание справедливым.

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