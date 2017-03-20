У тренера ФК «Уфа» во время перелета в Краснодар остановилось сердце

К трапу самолёта была срочно подана машина скорой помощи. У Перескокова на три минуты остановилось сердце.

Прямо от трапа самолета на машине «скорой помощи» он был гопитализирован. Стараниями врачей тренера удалось реанимировать. Сейчас состояние Юрия Перескокова остаётся тяжёлым, он находится в отделении реаминации под наблюдением краснодарских врачей, сообщает на своем официальном сайте ФК «Уфа».

Информацию о несчастном случае огласили только после окончания футбольного матча между командами «Уфы» и «Краснодара». Как сообщал «Югополис», он прошел в столице Кубани 19 марта и закончился вничью со счетом 0:0.