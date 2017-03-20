Житель Енисейского района убил учительницу, которая не дала ему в долг
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «убийство».
В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «убийство».
В Енисейском районе по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве 57-летней учительницы. Об этом 20 марта сообщили в
По версии следствия, 18 марта жительница села Городище решила навестить свою приятельницу. Войдя во двор дома, женщина обнаружила знакомую убитой. На теле потерпевшей были следы от ножевых ранений и ударов по голове.
В ходе расследования под подозрение сыщиков попал ранее судимый 29-летний мужчина. В полиции добавили, что улики и показания свидетелей указывают на его причастность к совершению преступления. Злоумышленник ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. По предварительной версии, задержанный пытался взять у учительницы деньги в долг, однако та ему отказала.
В настоящее время подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «убийство».