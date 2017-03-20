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08:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Житель Енисейского района убил учительницу, которая не дала ему в долг

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «убийство».

В Енисейском районе по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве 57-летней учительницы. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, 18 марта жительница села Городище решила навестить свою приятельницу. Войдя во двор дома, женщина обнаружила знакомую убитой. На теле потерпевшей были следы от ножевых ранений и ударов по голове.

В ходе расследования под подозрение сыщиков попал ранее судимый 29-летний мужчина. В полиции добавили, что улики и показания свидетелей указывают на его причастность к совершению преступления. Злоумышленник ведет асоциальный образ жизни и злоупотребляет алкоголем. По предварительной версии, задержанный пытался взять у учительницы деньги в долг, однако та ему отказала.

В настоящее время подозреваемый задержан, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «убийство».

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