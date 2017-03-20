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08:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Глыба льда упала с балкона на женщину в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 20 марта, РИА ФедералПресс. В Новосибирске глыба льда упала на женщину.

Как сообщает «Сибкрай.ru», инцидент произошел 19 марта на улице Урицкого. Женщина шла вдоль дома № 32, когда на нее с балкона упала ледяная глыба. Пострадавшая была госпитализирована с переломом левого предплечья и ушибом головы. Сейчас она находится в средне тяжелом состоянии.

Как рассказали изданию в городской администрации, лед упал с козырька балкона на пятом этаже. Очищать свои балконы от снега и наледи — обязанность самих собственников жилья. Также собственники отвечают и за последствия, связанные с несвоевременной очисткой крыш.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Екатеринбурге с крыши Камвольного комбината на женщину упала огромная глыба льда. ЧП произошло на улице Новинской сегодня около 13.00 часов. От удара женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована. В связи с произошедшим прокуратурой Чкаловского района проводится проверка.

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