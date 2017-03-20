Кирпич упал на голову четырехлетней девочки с крыши дома в Нижнем Тагиле, ребенок в реанимации

Несчастный случай произошел в воскресенье днем возле дома, расположенного улице Быкова, 36.

«Со слов матери пострадавшей, две дочери семи и четырех лет вышли к подъезду, чтобы ее встретить. В этот момент на младшую, предположительно с крыши, упал кирпич», — говорится в сообщении.

Ребенка доставили в детскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой. Пострадавшую прооперировала бригада нейрохирургов из Екатеринбурга. В настоящее время девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отмечается, что причиной несчастного случая стало разрушение кирпичных труб, которые являются вентиляционными отводами для газовых колонок.

«Осенью во время осмотра часть разрушенной кирпичной кладки от труб была убрана. Разобрать их полностью нельзя ввиду конструктивных особенностей здания. По словам специалистов, вероятно, зимой продолжилось разрушение кладки, которое и привело к несчастному случаю», — поясняется в сообщении.

Двухэтажный дом был сдан в эксплуатацию в 1960 году. Капитальный ремонт дома запланирован на 2021−2023 годы.

В связи с инцидентом глава Нижнего Тагила Сергей Носов создал специальную рабочую группу по обследованию кровель всех жилых домов города на наличие повреждений и мусора после зимы.