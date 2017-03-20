Омская прокуратура не возражает по освобождению Шишова
Прокуратура Омской области не намерена опротестовывать решение Советского районного суда, удовлетворившего ходатайство Олега Шишова об
Прокуратура Омской области не намерена опротестовывать решение Советского районного суда, удовлетворившего ходатайство Олега Шишова об
Об этом в понедельник, 20 марта, заявил на
Ожидается, что бывший директор «Мостовика» выйдет на свободу 27 марта.
Шишов был задержан осенью 2014 года и помещен в СИЗО. Позднее его осудили в Омске и Владивостоке за пособничество в растрате 1,1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума, а также за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Шишов неоднократно подавал ходатайства: о смягчении наказания до исправительных работ или ограничения свободы, а также о переводе из ИК-8 общего режима в