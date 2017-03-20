Омская прокуратура не возражает по освобождению Шишова

Об этом в понедельник, 20 марта, заявил на пресс-конференции прокурор Омской области Анастас Спиридонов.

Ожидается, что бывший директор «Мостовика» выйдет на свободу 27 марта.

Шишов был задержан осенью 2014 года и помещен в СИЗО. Позднее его осудили в Омске и Владивостоке за пособничество в растрате 1,1 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума, а также за мошенничество и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.