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08:55 (мск), источник: Sputnik.by

Смертельные игры: СК Беларуси вычислил IP-адреса «синих китов»

По информации белорусских правоохранителей, кураторы, которые склоняют подростков к суициду, выходят в интернет с территории России.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Следственный комитет Беларуси обратился к российским коллегам в ходе расследования уголовных дел о склонении подростков к суициду через группы в соцсетях, сообщил накануне официальный представитель СК Сергей Кабакович.

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Ранее СК сообщал о расследовании уголовных дел по факту склонения двух подростков из Минска и Витебска покончить с собой, выполняя задания куратора из соцсетей. Подростков удалось спасти после попыток суицида.

«Установлены IP-адреса (“кураторов” — ред.), местонахождение которых — территория России», — заявил Кабакович в эфире телеканала ОНТ.

Он добавил, что СК направил запрос в РФ об установлении лиц, причастных к совершению данного преступления.

В свою очередь пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Александр Ластовский сказал, что правоохранители «вылавливают» как кураторов, так и их подопечных через соцсети. По его словам, некоторым «ведущим» приходится угрожать Уголовным кодексом.

В Беларуси за склонение к самоубийству заведомо несовершеннолетнего виновному максимально грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее пользователи соцсетей выразили обеспокоенность в связи с опасной игрой, провоцирующей самоубийства среди несовершеннолетних. Сообщалось о появлении игры под названием «Беги или умри», которая якобы набирает популярность в России. Суть игры — перебежать дорогу перед движущимся транспортом. Однако позже официальный представитель ГАИ Беларуси Анна Банадык отметила, что ни в этом, ни в прошлом году случаев намеренных попаданий под машины в Беларуси не было.

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