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09:06 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Ночью в Ровно обстреляли из гранатомета полицейский участок на улице Бандеры (фото)

Стену Управления патрульной полиции в городе Ровно обстреляли из противотанкового гранатомета в ночь на понедельник, 20 марта. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области, передает НБН.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области, передает НБН.

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«Сегодня, 20 марта, около трех часов ночи на улице Степана Бандеры областного центра произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции в г. Ровно. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что взрыв на территории административного здания патрульной полиции произошел в результате действия выстрела из противотанкового гранатомета.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.

Помещения поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было.

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. С целью задержания злоумышленников в области введен план «Перехват» и усилены меры по обеспечению публичной безопасности и порядка.

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