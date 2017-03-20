Ночью в Ровно обстреляли из гранатомета полицейский участок на улице Бандеры (фото)

Об этом сообщила пресс-служба полиции Ровенской области, передает НБН.

В Ровно мужчина погиб во время пожара в пятиэтажке

«Сегодня, 20 марта, около трех часов ночи на улице Степана Бандеры областного центра произошел взрыв, в результате которого повреждена стена и крыша гаражного помещения Управления патрульной полиции в г. Ровно. Никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Полицейские установили, что взрыв на территории административного здания патрульной полиции произошел в результате действия выстрела из противотанкового гранатомета.

Во время осмотра места происшествия правоохранители обнаружили тубус от РПГ-22.

Помещения поврежденного гаражного бокса было переоборудовано под тренажерный зал, во время взрыва там никого не было.

По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. С целью задержания злоумышленников в области введен план «Перехват» и усилены меры по обеспечению публичной безопасности и порядка.