В детском саду Владивостока работала мошенница

Прокуратура Первомайского района города Владивостока провела проверку исполнения образовательными учреждениями законодательства при привлечении к трудовой деятельности в сфере воспитания. Факт использования воспитателем подготовительной группы поддельного диплома об образовании выявлен в ходе проверки в одном из детских садов общеразвивающего вида.

Сотрудниками было установлено, что на должность воспитателя принята гражданка, которая при трудоустройстве представила диплом о наличии у нее среднего специального образования по специальности «Дошкольное образование», якобы полученного в педагогическом колледже. Принята она приказом заведующей дошкольного образовательного учреждения на должность воспитателя.

После проверки подлинности, по информации образовательного учреждения, наименование которого указано в предъявленном дипломе, программа среднего специального образования «Дошкольное образование» не реализовывалась, выпуск специалистов по указанной специальности не производился, диплом на имя данной гражданки с указанными серией и номером не выдавался.

Напомним, что на должность воспитателя, должно быть высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», в соответствии с требованиями законодательства у работников.