В детском саду Владивостока работала мошенница
Использование воспитателем детского сада поддельного диплома об образовании выявила прокуратура во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Использование воспитателем детского сада поддельного диплома об образовании выявила прокуратура во Владивостоке, сообщает ИА «Дейта».
Прокуратура Первомайского района города Владивостока провела проверку исполнения образовательными учреждениями законодательства при привлечении к трудовой деятельности в сфере воспитания. Факт использования воспитателем подготовительной группы поддельного диплома об образовании выявлен в ходе проверки в одном из детских садов общеразвивающего вида.
Сотрудниками было установлено, что на должность воспитателя принята гражданка, которая при трудоустройстве представила диплом о наличии у нее среднего специального образования по специальности «Дошкольное образование», якобы полученного в педагогическом колледже. Принята она приказом заведующей дошкольного образовательного учреждения на должность воспитателя.
После проверки подлинности, по информации образовательного учреждения, наименование которого указано в предъявленном дипломе, программа среднего специального образования «Дошкольное образование» не реализовывалась, выпуск специалистов по указанной специальности не производился, диплом на имя данной гражданки с указанными серией и номером не выдавался.
Напомним, что на должность воспитателя, должно быть высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», в соответствии с требованиями законодательства у работников.