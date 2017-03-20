Домашние роды закончились трагедией в Магнитогорске

Мертвый ребенок появился на свет во время домашних родов в Магнитогорске (Челябинская область) — мать госпитализирована, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, ночью в Орджоникидзевском районе. Медики скорой прибыли на вызов к 33-летней роженице. Женщина разрешилась мертвым плодом. Горожанку доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка. Ждем заключения медиков о причинах смерти ребенка», — рассказал руководитель Орджоникидзевского межрайонного СО СУ СКР по Магнитогорску Михаил Малиновский.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.