В Тольятти из коллектора теплотрассы эвакуировали двух подростков

Вызов поступил в 15 часов от 14-летнего пострадавшего, который сообщил, что он и его товарищ находятся в глубоком колодце теплотрассы и самостоятельно покинуть его не могут. На место происшествия выехал экипаж спасателей ЦГЗ.

После непродолжительный поисков тепловой коллектор с двумя подростками был обнаружен. Глубина колодца составила более семи метров. С помощью альпснаряжения, спасатели спустились вниз и произвели эвакуацию подростков наверх. Со слов пострадавших, один из подростков упал в колодец и при этом получил травму ноги. Второй подросток попытался спуститься вниз и помочь другу подняться, однако сам оказался в ловушке.

Никакими лестницами и скобами коллектор оборудован не был. Не смотря на глубину колодца, подростками удалось дозвониться на 112 с помощью мобильного телефона, после чего им на помощь были направлены спасатели. После эвакуации из коллектора один из пострадавших был госпитализирован в больницу с диагнозом «травма коленного сустава».