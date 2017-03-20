Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В США взялись за Украину: готовятся перекраивать экономику - СМИ
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Тайский День слона
14На восток США обрушилась снежная буря
09:31 (мск), источник: Volga News

В Тольятти из коллектора теплотрассы эвакуировали двух подростков

В минувшее воскресенье, 19 марта, спасатели Центра Гражданской Защиты Тольятти эвакуировали двух подростков из коллектора теплотрассы в районе Майского проезда, сообщает глава ведомства Андрей Дербенев.

Источник: Volga News

Вызов поступил в 15 часов от 14-летнего пострадавшего, который сообщил, что он и его товарищ находятся в глубоком колодце теплотрассы и самостоятельно покинуть его не могут. На место происшествия выехал экипаж спасателей ЦГЗ.

После непродолжительный поисков тепловой коллектор с двумя подростками был обнаружен. Глубина колодца составила более семи метров. С помощью альпснаряжения, спасатели спустились вниз и произвели эвакуацию подростков наверх. Со слов пострадавших, один из подростков упал в колодец и при этом получил травму ноги. Второй подросток попытался спуститься вниз и помочь другу подняться, однако сам оказался в ловушке.

Никакими лестницами и скобами коллектор оборудован не был. Не смотря на глубину колодца, подростками удалось дозвониться на 112 с помощью мобильного телефона, после чего им на помощь были направлены спасатели. После эвакуации из коллектора один из пострадавших был госпитализирован в больницу с диагнозом «травма коленного сустава».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Отпраздновать годовщину воссоединения с Крымом пришли около 10 тыс. самарцев
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
Минтруда Белоруссии подготовило поправки в «тунеядский» декрет
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Правила перепланировки жилья будут ужесточены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь