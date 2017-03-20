31 человека спасли из пожара в Новосибирской области
В доме загорелась электропроводка.
В доме загорелась электропроводка.
Воскресным утром в одном из многоквартирных домов на улице Карла Маркса города Бердска произошло возгорание.
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В результате, пожарные с помощью масок, присоединенных к кислородным баллонам, вывели по лестницам 22 человека. Еще 9 пришлось эвакуировать по лестничным клеткам. Благодаря грамотным действиям спасателей, никто из жильцов не пострадал. Пожар был потушен в 8:24 утра. Предположительная причина — короткое замыкание.