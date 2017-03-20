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09:18 (мск), источник: АиФ Новосибирск

31 человека спасли из пожара в Новосибирской области

В доме загорелась электропроводка.

Воскресным утром в одном из многоквартирных домов на улице Карла Маркса города Бердска произошло возгорание.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение поступило на диспетчерский пульт в 7:18 утра, когда люди еще спали. Первыми на место происшествия прибыли сотрудники бердской пожарно-спасательной части, которые установили, что горят провода в электрощитовой шахте и распределительные щитки на всех этажах. Спасателям пришлось срочно будить жильцов и выводить их из дыма, поскольку здание начало заполняться едким дымом.

В результате, пожарные с помощью масок, присоединенных к кислородным баллонам, вывели по лестницам 22 человека. Еще 9 пришлось эвакуировать по лестничным клеткам. Благодаря грамотным действиям спасателей, никто из жильцов не пострадал. Пожар был потушен в 8:24 утра. Предположительная причина — короткое замыкание.

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