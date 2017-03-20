В центре Уфы просел грунт
Как сообщает служба спасения 112, строители жилого комплекса «Уфимский Кремль» копали котлован, и одна из его стенок частично осела, в результате чего и просели находящиеся рядом гараж и беседка.
Как сообщает служба спасения 112, строители жилого комплекса «Уфимский Кремль» копали котлован, и одна из его стенок частично осела, в результате чего и просели находящиеся рядом гараж и беседка.
Угрозы для жизни и здоровья людей нет, строители должны укрепить стенки котлована. Насколько безопасно жить рядом со стройкой. И не повториться ли подобное в будущем?
Репортаж корреспондента «Вестей» готовится к выходу в эфир. Смотрите подробности в нашем вечернем выпуске в 20 часов 45 минут.