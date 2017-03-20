Погром в кафе на Даурской: полиция задержала первых подозреваемых

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в районе полуночи группа неизвестных в масках и высоких шнурованных армейских ботинках разбили стекла в кафе, закидав их камнями и бутылками. Всего группа состояла, предварительно, из 6 человек.

Как выяснили следователи, подвыпивший посетитель кафе поссорился с одним из сотрудников заведения. После конфликта он покинул заведение, а спустя какое-то время пришли неизвестные в балаклавах, побили окна кафе и убежали.

В полиции предполагают, что один из нападавших — тот самый нетрезвый посетитель, который устроил скандал с сотрудниками кафе.

— В ходе расследования погрома были задержаны двое подозреваемых — 38-летний Марат Ф. и 36-летний Алексей М., — рассказали в полиции.

Сейчас ведутся поиски других нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».