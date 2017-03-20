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09:28 (мск), источник: Prokazan.ru

Погром в кафе на Даурской: полиция задержала первых подозреваемых

В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали первых подозреваемых в ходе расследования погрома в кафе YOkoso на улице Даурской, об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье в районе полуночи группа неизвестных в масках и высоких шнурованных армейских ботинках разбили стекла в кафе, закидав их камнями и бутылками. Всего группа состояла, предварительно, из 6 человек.

Как выяснили следователи, подвыпивший посетитель кафе поссорился с одним из сотрудников заведения. После конфликта он покинул заведение, а спустя какое-то время пришли неизвестные в балаклавах, побили окна кафе и убежали.

В полиции предполагают, что один из нападавших — тот самый нетрезвый посетитель, который устроил скандал с сотрудниками кафе.

 — В ходе расследования погрома были задержаны двое подозреваемых — 38-летний Марат Ф. и 36-летний Алексей М., — рассказали в полиции.

Сейчас ведутся поиски других нападавших, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».

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