На «Столбах» очистят тропы от наледи после травм красноярок

В красноярском заповеднике «Столбы» после случаев травматизма очистят тропы от наледи. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

По словам представителей «Столбов», основные тропы регулярно посыпают песком. С 20 марта меры безопасности будут усилены. Чисткой троп от наледи займутся студенты и волонтеры. Также отмечается, что скалы, на которые так часто залезают туристы, почистить от льда или посыпать песком невозможно.

Напомним, на прошедших выходных сразу две туристки из Красноярска получили травмы, гуляя по заповеднику «Столбы». Первый несчастный случай произошел около скалы «Ермак». При попытке залезть на скалу женщина повредила ногу, после чего ей пришлось вызывать спасателей. Второй инцидент также произошел 19 марта недалеко от сервисного центра на «Столбах». Серьезных травм красноярки не получили.