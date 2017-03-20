Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова уверена, что достойно выступит на «Евровидении» от РФ
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
Европарламент высказался о выдаче жителям Крыма паспортов РФ
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
Трамп описал Путина двумя словами
"Поезд ушел": в РФ ответили главе МИД Украины
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
14На восток США обрушилась снежная буря
10:32 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На «Столбах» очистят тропы от наледи после травм красноярок

На прошедших выходных сразу две туристки из Красноярска получили травмы.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском заповеднике «Столбы» после случаев травматизма очистят тропы от наледи. Об этом сообщили в пресс-службе заповедника.

По словам представителей «Столбов», основные тропы регулярно посыпают песком. С 20 марта меры безопасности будут усилены. Чисткой троп от наледи займутся студенты и волонтеры. Также отмечается, что скалы, на которые так часто залезают туристы, почистить от льда или посыпать песком невозможно.

Напомним, на прошедших выходных сразу две туристки из Красноярска получили травмы, гуляя по заповеднику «Столбы». Первый несчастный случай произошел около скалы «Ермак». При попытке залезть на скалу женщина повредила ногу, после чего ей пришлось вызывать спасателей. Второй инцидент также произошел 19 марта недалеко от сервисного центра на «Столбах». Серьезных травм красноярки не получили.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ученые обнаружили самые большие петроглифы на Алтае
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь