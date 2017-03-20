Жильцы двух многоэтажек в Ленинском районе мерзнут несколько дней

Владивосток, 20 марта, PrimaMedia.

Без тепла в квартирах уже несколько дней находятся жильцы двух домов в Ленинском районе Владивостока. Управляющая компания и ТСЖ, которые обслуживают эти дома, заявляют о порывах на тепломагистралях. При этом в Приморской генерации АО «ДГК» наличие порывов отрицают, что подтверждается данными ЕДДС, сообщает ИА PrimaMedia.

В редакцию PrimaMedia обратились жильцы двух домов на Нерчинской улице — девятиэтажного № 48 и двенадцатиэтажного № 54. Первый обслуживает ООО «УК «Комплекс коммунальных услуг», второй — ТСЖ «На Нерчинской».

Жительница дома № 54 Анна рассказывает, что тепла около трех дней: если бы не обогреватель, ее семья бы замерзла.

— Проблемы с отоплением были всю зиму — приходилось ходить в теплом халате и тапочках, чтобы не замерзнуть. Через каждые два дня что-то отключали, ремонтировали. Причем без предупреждения. С пятницы отопления нет вообще в нескольких квартирах. Горячая вода есть, а батареи холодные. У меня двое маленьких детей, один с бронхитом. Спасает обогреватель, за счет него поддерживаем температуру воздуха на уровне 18 градусов.

В субботу вечером к нам приходили сотрудники ТСЖ. Судя по звукам, пытались слить воду, чтобы исключить завоздушивания. Но в квартире так и не потеплело, — рассказывает Анна.

Диспетчер ТСЖ заявил, что, скорее всего, что-то пошло не так на уровне тепловых сетей:

— Информация о проблемах с теплоснабжением дома на Нерчинской, 58, поступала. Слесарь сейчас с этим разбирается — замеряет все параметры, чтобы передать их в Приморские тепловые сети. На данный момент поступило три звонка из трех квартир данного дома. Есть предположение, что в связи с потеплением за окном тепловые сети просто понизили температуру и давление в теплоносителях.

Жилец второго дома говорит, что сперва подумал, что вот так внезапно завершился отопительный сезон:

— Когда точно прекратилось отопление, не могу сказать. Дня три его точно нет. Сперва подмерзали, но терпели — думали, что тепло отключили по плану всем, даже слышали, как булькает вода в батареях. Но посмотрели нормативы и убедились, что до прекращения отопительного сезона еще далеко. До управляющей компании дозвониться не удалось. Особенно холодно по утрам в ванной, — рассказал собеседник агентства.

В управляющей компании PrimaMedia ответили, что причиной отключения был некий порыв теплосетей.

— Прекращение подачи тепла было связано с отключением на трассе Приморских теплосетей — вероятно, там был какой-то порыв. Сегодня утром по адресу направился сантехник, теплоподача должна была восстановиться. Предупредить об отключении заранее мы не могли, поскольку сами о нем не знали.

В АО «Дальневосточная генерирующая компания» возможность порывов на теплосетях исключили.

В «Приморской генерации» также напомнили, что качество теплоснабжения во многом зависит от надежной работы муниципальных тепловых сетей, обслуживаемых МУПВ «ВПЭС», и состояния внутридомовой системы теплоснабжения.

— В случае, если наблюдается внеплановое ограничение в предоставлении услуг или снижение их качества, собственники или управляющие организации могут обратиться с письмом в адрес филиала «Приморская генерация» и пригласить инспекторов для проведения контрольных замеров температуры внутреннего воздуха в помещениях, составления акта, участия в расследовании причин ситуации, — добавляют в пресс-службе.

Ссылаясь на данные Единой дежурной диспетчерской службы и управление ТЭК, в администрации Владивостока подтвердили, что порывов ни по одному из адресов не было, и вопросы о теплоснабжении следует адресовать ТСЖ и УК.

— Домом по Нерчинской, 54, заведует ТСЖ, поэтому за подачу тепла, электричества и воды отвечают сами жильцы. По информации ЕДДС, никаких порывов на теплосетях по этому адресу в последнее время не было. Однако ранее сообщалось о проблемах подачи тепла по стояку, но решением этого вопроса, насколько нам известно, уже занимается ТСЖ.

В пятницу на внутридомовых сетях по Нерчинской, 48, было зарегистрировано отключение света. Возможно, в это время произошло завоздушивание, и поэтому возникли проблемы с подачей тепла. Но и здесь вопросы следует адресовать не теплосетям, а управляющей компании, поскольку, повторюсь, это внутридомовые сети. Порывов здесь тоже не зафиксировано, — рассказала специалист управления по работе со СМИ администрации Владивостока Алия Камиева.

Также в мэрии отметили, что в целом отопительный сезон в городе проходит в штатном режиме, и никаких серьезных происшествий не возникало.