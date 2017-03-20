Кражу имущества стройфирмы почти на 250 тысяч рублей раскрыли в Ростове

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону, сотрудники фирмы заявили в полицию о хищении электроинструментов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали по подозрению в преступлении 37-летнего сотрудника стройфирмы, из которой были украдены инструменты.

Похищенное имущество изъяли и передали законному владельцу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, заключен под стражу.