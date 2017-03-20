Кражу имущества стройфирмы почти на 250 тысяч рублей раскрыли в Ростове
Кражу имущества стройфирмы на сумму около 250 тысяч рублей раскрыли полицейские в Ростове.
Кражу имущества стройфирмы на сумму около 250 тысяч рублей раскрыли полицейские в Ростове.
Как сообщает
В ходе
Похищенное имущество изъяли и передали законному владельцу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, заключен под стражу.