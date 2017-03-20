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09:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области при пожаре в доме пострадали 2 человека

Мужчину и женщину госпитализировали.

Источник: РИА "Воронеж"

Жилой дом загорелся на улице Ленина в калачеевском селе Семеновка утром воскресенья, 19 марта. При пожаре пострадали хозяева — 64-летний мужчина и 50-летняя женщина. С ожогами их госпитализировали в районную больницу, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе управления МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 6:10, пожар удалось ликвидировать к 6:42. За это время огонь уничтожил коридор. В тушении пожара задействовали шесть спасателей и две пожарные машины. Причина возгорания устанавливается.

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