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09:26 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре полиция раскрыла карманные кражи в общественном транспорте

Добычей карманников стали мобильные телефоны.

Полицейские Самары раскрыли факты тайного хищения чужого имущества в общественном транспорте, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Первая кража была совершена в январе. У 18-летней жительницы Самары пропал сотовый телефон, когда она ехала в автобусе. Исчезновение мобильника девушка обнаружила в районе улицы Средне-Садовой Советского района Самары. После обращения потерпевшей в полицию оперативники выяснили подробности похищения имущества и точный промежуток времени, когда могла быть совершена кража.

Проверив лица, ранее попадавших в поле зрения правоохранительных органов, а также отработав места возможного сбыта похищенного, сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали его. Им оказался 67-летний житель Самары, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

Аналогичное преступление было совершено в Октябрьском районе Самары. В трамвае у 18-летней девушки из кармана куртки похитили сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей. О случившемся девушка сообщила в отделение полиции № 4 Самары. Проведя необходимые мероприятия, полицейские установили, что к краже может быть причастен ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранителей 29-летний житель Самары. В настоящее время он задержан сотрудниками уголовного розыска.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации Подозреваемые заключены под стражу.

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