В Самаре спасатели вызволяли шесть автомобилей, застрявших в снегу у горы Барсук

По дороге на гору Барсук в снегу застряли шесть автомобилей. Водители не смогли самостоятельно выбраться на ровную дорогу и вызвали спасателей. В 18:51 к пострадавшим для оказания помощи были направлены два полноприводных автомобиля и шесть спасателей.

В итоге спасательная операция продлилась более пяти часов и завершилась только в 00:21. Используя лопаты и буксировочные тросы, спасателям удалось вытащить застрявшие машины. Все шесть автомобилей были отбуксированы на твердую дорогу, а люди, находившиеся в машинах, смогли продолжить путь домой.