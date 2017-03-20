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09:25 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре спасатели вызволяли шесть автомобилей, застрявших в снегу у горы Барсук

В воскресенье, 19 марта, в поселке Управленческий в Красноглинском районе Самары понадобилась помощь спасателей сразу семи людям, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.

По дороге на гору Барсук в снегу застряли шесть автомобилей. Водители не смогли самостоятельно выбраться на ровную дорогу и вызвали спасателей. В 18:51 к пострадавшим для оказания помощи были направлены два полноприводных автомобиля и шесть спасателей.

В итоге спасательная операция продлилась более пяти часов и завершилась только в 00:21. Используя лопаты и буксировочные тросы, спасателям удалось вытащить застрявшие машины. Все шесть автомобилей были отбуксированы на твердую дорогу, а люди, находившиеся в машинах, смогли продолжить путь домой.

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