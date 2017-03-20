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10:22 (мск), источник: Newslab.ru

Жителей правобережья Красноярска призвали не бояться ночной «стрельбы»

Возможны затруднения дорожного движения на правобережье, скопление спецтехники и ведомственного транспорта, а также имитация использования огнестрельного оружия и боеприпасов.

Красноярцев призвали не пугаться ночных звуков стрельбы — на этой неделе силовики будут готовиться к учениям. Начиная с предстоящей ночи подозрительные звуки могут услышать жители правобережья города.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ по краю, с 21 по 23 марта силовики будут проводить тренировки перед учениями, который запланированы на следующую неделю. Активные действия будут проходить в районе улиц Свердловская и Базайская, как ночью, так и днем.

В этой связи возможны затруднения дорожного движения на данном участке, скопление спецтехники и ведомственного транспорта, а также имитация использования огнестрельного оружия и боеприпасов. Горожан убедительно просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике, а четко выполнять требования сотрудников полиции.

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