Жителей правобережья Красноярска призвали не бояться ночной «стрельбы»
Возможны затруднения дорожного движения на правобережье, скопление спецтехники и ведомственного транспорта, а также имитация использования огнестрельного оружия и боеприпасов.
Возможны затруднения дорожного движения на правобережье, скопление спецтехники и ведомственного транспорта, а также имитация использования огнестрельного оружия и боеприпасов.
Красноярцев призвали не пугаться ночных звуков стрельбы — на этой неделе силовики будут готовиться к учениям. Начиная с предстоящей ночи подозрительные звуки могут услышать жители правобережья города.
Как пояснили в
В этой связи возможны затруднения дорожного движения на данном участке, скопление спецтехники и ведомственного транспорта, а также имитация использования огнестрельного оружия и боеприпасов. Горожан убедительно просят сохранять спокойствие, не поддаваться панике, а четко выполнять требования сотрудников полиции.