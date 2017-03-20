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09:52 (мск), источник: Новости Перми

При столкновении двух автомобилей пострадали водители

19 марта днем в Перми на улице Промышленная столкнулись Audi Q3 и ВАЗ-2101. Пострадали оба водителя.

В 12:15 по улице Промышленная в направлении улицы Верхнемуллинская двигался автомобиль Audi Q3. За рулем был 37-летний мужчина.

По предварительной информации, напротив дома № 21 по улице Промышленная он превысил допустимую скорость и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2101, который двигался во встречном направлении.

В результате столкновения пострадали водитель Audi и водитель «копейки» — мужчина 59 лет.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства автоаварии.

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При столкновении двух автомобилей пострадали водители
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