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09:54 (мск), источник: СуперОмск

В Омске бухгалтер 2 года воровала деньги дачников

Женщина присвоила более 1 млн рублей.

Главного бухгалтера садоводческого товарищества обвиняют в присвоении чужого имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В декабре 2016 года с заявлением в полицию обратился представитель СНТ, сообщив, что в кассе организации выявлена крупная недостача. В ходе расследования было установлено, что к пропаже денег причастна бывший главный бухгалтер садоводческого товарищества. 27-летняя сотрудница уволилась по собственному желанию в мае 2015 года.

По информации омской полиции, на протяжении двух лет до своего увольнения работница получала взносы от собственников участков, но не вносила их в кассу, а присваивала себе. В результате она присвоила более 1 млн рублей дачников. Похищенные деньги она потратила на личные нужды.

Уголовное дело по обвинению в присвоении или растрате передано в суд. Обвиняемой грозит до 10 лет лишения свободы.

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