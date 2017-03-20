Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чиповская на руках у Бортко, Чадов с мамой: премьера «О любви»
Чтобы завести друзей, женщинам не нужен алкоголь
«Ни цента на пластические операции»: условие богача экс-супруге
Российские биологи нашли причину гипертонии
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
8-месячная девочка поражает всех копной волос на голове
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Дачные кооперативы в России будут упразднены
В России поменяют расчет квартплаты
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
В США взялись за Украину: готовятся перекраивать экономику - СМИ
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
16Неслабый пол
09:57 (мск), источник: СуперОмск

На парковке омского бара подрались сразу 4 омички

Прохожим парням с трудом удалось разнять воинственно настроенных девушек.

Омичи снова выясняют отношения прямо на улицах. На этот раз сразу 4 омички решили разобраться в конфликтной ситуации «по-мужски». Прохожим парням едва удалось разнять бунтующий слабый пол.

«Очередное выяснение отношений на парковке бара “Доски” произошло в минувшие выходные. Ночная схватка четырех девушек проходила под пристальным взором парней, которые с трудом разняли разъяренных представительниц прекрасной половины нашего города», — сообщается на публичной странице «REGIK55».

Столь неженское поведение вызвало только возмущение пользователей соцсети «Вконтакте». Омичи усомнились в том, что запечатленные на видео «амазонки» достойны зваться «прекрасной половиной человечества».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
В МВД приравняли к украинским паспорта жителей ДНР и ЛНР
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Минюст внесет поправки в статью УК РФ о нарушениях на митингах
В ходе беспорядков в Париже полиция применила слезоточивый газ
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь