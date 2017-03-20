На парковке омского бара подрались сразу 4 омички

Омичи снова выясняют отношения прямо на улицах. На этот раз сразу 4 омички решили разобраться в конфликтной ситуации «по-мужски». Прохожим парням едва удалось разнять бунтующий слабый пол.

«Очередное выяснение отношений на парковке бара “Доски” произошло в минувшие выходные. Ночная схватка четырех девушек проходила под пристальным взором парней, которые с трудом разняли разъяренных представительниц прекрасной половины нашего города», — сообщается на публичной странице «REGIK55».

Столь неженское поведение вызвало только возмущение пользователей соцсети «Вконтакте». Омичи усомнились в том, что запечатленные на видео «амазонки» достойны зваться «прекрасной половиной человечества».