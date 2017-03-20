В Башкирии столкнулись две отечественные легковушки: есть пострадавшие
Оба водителя и один пассажир попали в больницу.
Оба водителя и один пассажир попали в больницу.
Авария произошла ранним утром 19 марта на улице Гафури в городе Туймазы. 19-летний парень за рулем «Лады» 14-й модели не смог справиться с управлением и столкнулся с «десяткой».
— В результате аварии оба водителя и 19-летний пассажир «четырнадцатой» с травмами доставлены в больницу, — рассказали в
За минувшее воскресенье произошло четыре ДТП, где пострадали семь человек. Причины и детали происшествий теперь выясняют дорожные полицейские.
Кстати, инспекторы снова ловили пьяных водителей. На этот раз прав могут лишиться 105 автомобилистов.