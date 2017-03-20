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09:53 (мск), источник: РИА Крым

На границе с Крымом задержали двоих уголовников

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости (Крым). При попытке пересечь государственную границу Российской Федерации крымскими пограничниками задержаны двое граждан, которые разыскиваются по уголовным статьям. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Так, в пункте пропуска «Джанкой» сотрудником пограничного контроля выявлен гражданин Украины 1991 года рождения. При проверке документов иностранца контролеру стало известно, что 26-летний мужчина объявлен в федеральный розыск по инициативе органов внутренних дел Севастополя.

«По версии следствия, украинец проходит единственным подозреваемым в хищении дорогостоящей золотой цепочки, которую он сорвал с потерпевшей, а затем скрылся с места происшествия. Сам подозреваемый пояснил, что скрываться не собирался, ведь виновным себя не считает, а на Украину поехал «…просто навестить друзей», — уточнили в пресс-службе.

За совершенную кражу чужого имущества, в соответствии с ч. 1 ст. 161 УК РФ, задержанный может получить уголовный срок. Максимальная мера наказания за указанное деяние предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Другое происшествие произошло в пункте пропуска «Армянск». В процессе оформления документов гражданки Украины сотрудник Управления установил, что предъявитель с недавнего времени объявлен в федеральный розыск по подозрению в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 303 УК РФ «Фальсификация доказательств».

«Как выяснилось, в своем стремлении обрести российское гражданство украинка преступила рамки дозволенного, совершив уголовно-наказуемое деяние. Для присвоения статуса россиянки она предоставила в органы Федеральной миграционной службы ложные сведения и фиктивные документы», — говорится в сообщении пресс-службы Погрануправления ФСБ России по РК.

Позже оба нарушителя установленным порядком переданы в МВД России по г. Армянску. До рассмотрения уголовных дел в судебном порядке в отношении иностранцев избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведутся следственные действия.

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