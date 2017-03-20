В Волгограде осужден директор нефтяной компании, присвоивший 24 млн рублей

Как сообщила РИАЦ пресс-секретарь облпрокуратуры Ольга Токарева, суд установил, что еще пять лет назад Белослудцев получил за реализованные возглавляемой им организацией нефтепродукты 24 млн рублей наличными. Однако в кассу он их не внес, а пользовался ими по своему усмотрению.

Новый директор компании, обнаружив хищение, тут же обратился в правоохранительные органы. Свою вину в суде Белослудцев отрицал. Дзержинский районный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.