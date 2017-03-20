Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией
В России поменяют расчет квартплаты
Как правильно ухаживать за плиткой?
"Поезд ушел, Климкин": в РФ иронично ответили главе МИД Украины
WT: Обама – лучшее, что случилось с оборонкой РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США готовятся перекроить экономику Украины и "вернуть" Донбасс
"Отвоевали из РФ": Киев про Крым и Донбасс
Китайский «Люксинг»: очень странная копия «Мерседеса»
В сеть попали фотографии нового «бюджетника» Kia
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10Освобожденная Пальмира
1195-летие Ирины Антоновой
1185-летие Наины Ельциной
11:27 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Пожизненное грозит работникам бара в Волгограде за подготовку к продаже 40 тысяч наркодоз

Шесть сотрудников бара в Центральном районе Волгограда в возрасте до 22 лет задержаны наркополицейскими ГУ МВД России по региону за распространение синтетических наркотиков.

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе Главка, задержанными оказались охранники, бармен и официантки, которые в свободное от работы время занимались реализацией наркотиков в Волгограде и Волжском. Приобретали задержанные наркотические вещества и реагенты посредством сети Интернет.

Сообщается, что в преступном бизнесе участвовала 17-летняя студентка одного из среднеспециальных учебных заведений Волгограда. Несовершеннолетняя занималась раскладкой синтетических «солей». Девушка была задержана полицейскими в раскладки наркотиков в тайники в Волжском.

Сообщается, что изъятого в ходе обысков у задержанных хватило бы для приготовления более 40 тысяч разовых наркотических доз.

В настоящий момент все подозреваемые в сбыте наркотиков задержаны, пятеро помещены под арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В отношении несовершеннолетней участницы группы собранные материалы направлены в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава Минобороны Японии выразила протест из-за ракет на Курилах
Путин утвердил состав Общественной палаты РФ
МИД РФ вызывал посла Израиля в связи с авиаударами в Пальмире
Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня
В Белоруссии установили наказание для тунеядцев
Все кандидаты в президенты РАН снялись с борьбы за должность
В ОАЭ создали первый в мире Совет по счастью
Спорт
20-й тур РФПЛ: ЦСКА и «Зенит» сокращают отставание от «Спартака» Главные события тура произошли в Москве, Грозном и Санкт-Петербурге: субботняя ничья «Спартака» с «Локо» дала шанс ЦСКА и «Зениту» приблизиться к лидеру
Авто
«Газель» категории «С» и другие новинки марки ГАЗ В ближайшие годы марка ГАЗ выведет на рынок целую россыпь самых разных новинок. Каких — рассказали президент Группы ГАЗ Вадим Сорокин и директор дивизиона «Лёгкие коммерческие автомобили» Павел Середа
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Власти Петербурга и Ленобласти поспорили из-за мусора
Как правильно ухаживать за плиткой?
В России поменяют расчет квартплаты
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Выход беременной Стоцкой в свет чуть не закончился трагедией Певица упала с лестницы на светском мероприятии.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь