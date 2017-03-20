Пожизненное грозит работникам бара в Волгограде за подготовку к продаже 40 тысяч наркодоз

Как сообщили ВДТВ в пресс-службе Главка, задержанными оказались охранники, бармен и официантки, которые в свободное от работы время занимались реализацией наркотиков в Волгограде и Волжском. Приобретали задержанные наркотические вещества и реагенты посредством сети Интернет.

Сообщается, что в преступном бизнесе участвовала 17-летняя студентка одного из среднеспециальных учебных заведений Волгограда. Несовершеннолетняя занималась раскладкой синтетических «солей». Девушка была задержана полицейскими в раскладки наркотиков в тайники в Волжском.

Сообщается, что изъятого в ходе обысков у задержанных хватило бы для приготовления более 40 тысяч разовых наркотических доз.

В настоящий момент все подозреваемые в сбыте наркотиков задержаны, пятеро помещены под арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В отношении несовершеннолетней участницы группы собранные материалы направлены в СУ СК России по Волгоградской области для принятия процессуального решения.