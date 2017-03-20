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10:52 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Троих мужчин с наркотиками задержали в Нижнем Новгороде

У злоумышленников изъяли синтетические препараты массой более чем полграмма.

Нижний Новгород, 20 марта — АиФ-НН. Троих мужчин с наркотиками задержали полицейские в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

У одного из домов по улице Зеленодольской в Канавинском районе стражи порядка задержали двоих неработающих 22-летних мужчин. При личном досмотре из одежды одного из подозреваемых было изъято два полимерных пакетика с синтетическим наркотиком общей массой 0,32 грамма. Молодые люди рассказали, что запрещенные вещества приобрели через интернет путем оставления «закладок».

Во дворе дома на улице Красноуральской в Автозаводском районе сотрудники патрульно-постовой службы задержали ранее судимого 26-летнего нижегородца. Из кармана его куртки был изъят полимерный пакетик с наркотическим средством общей массой 0,19 грамма. Возбуждены уголовные дела по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

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