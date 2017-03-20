Троих мужчин с наркотиками задержали в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 20 марта — АиФ-НН. Троих мужчин с наркотиками задержали полицейские в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.

У одного из домов по улице Зеленодольской в Канавинском районе стражи порядка задержали двоих неработающих 22-летних мужчин. При личном досмотре из одежды одного из подозреваемых было изъято два полимерных пакетика с синтетическим наркотиком общей массой 0,32 грамма. Молодые люди рассказали, что запрещенные вещества приобрели через интернет путем оставления «закладок».