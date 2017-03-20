Троих мужчин с наркотиками задержали в Нижнем Новгороде
У злоумышленников изъяли синтетические препараты массой более чем полграмма.
У злоумышленников изъяли синтетические препараты массой более чем полграмма.
Нижний Новгород, 20 марта —
У одного из домов по улице Зеленодольской в Канавинском районе стражи порядка задержали двоих неработающих 22-летних мужчин. При личном досмотре из одежды одного из подозреваемых было изъято два полимерных пакетика с синтетическим наркотиком общей массой 0,32 грамма. Молодые люди рассказали, что запрещенные вещества приобрели через интернет путем оставления «закладок».
Во дворе дома на улице Красноуральской в Автозаводском районе сотрудники